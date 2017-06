Cassano, aperitivo natalizio a Lugano con... Moratti e Branca

Un aperitivo natalizio particolare a Lugano. Il fantasista della Sampdoria (fuori rosa da inizio stagione) Antonio Cassano ha infatti incontrato l'ex presidente dell'inter Massimo Moratti e l'ex dirigente nerazzurro Marco Branca come mostra la foto pubblicata da Socialfc.it. Cassano ha giocato con il club di Corso Vittorio Emanuele nella stagione 2012/13 e non ha mai nascosto di essere un grande tifoso interista.



Per FantAntonio un altro 'faccia a faccia' curioso dopo la cena con Juric che tanto aveva fatto discutere: era dovuta intervenire la moglie del fantasista, Carolina Marcialis, per smentire le voci su un possibile approdo del marito in rossoblù. Adesso è probabile che si scateneranno nuove voci...