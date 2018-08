Cassano: "Alla Juventus durerei tre giorni. Mi piacerebbe giocare al Bologna"

"Mi piacerebbe tanto giocare a Bologna. Ha rivitalizzato Baggio, Signori e Di Vaio. Sono convinto che possa essere la piazza ideale per puntare a qualcosa in più della salvezza". Antonio Cassano non ha ancora trovato una squadra ma intanto strizza l'occhio ai rossoblù in un'intervista a Radio Deejay.



Il fantasista spiega perché la soluzione emiliana potrebbe essere quella giusta: "A Bologna non piace l’ordinarietà, e io non gioco per soldi ma per passione, ho guadagnato quello che dovevo. Se avessi giocato per soldi, avrei accettato la Cina. Per ora ci sono porte e portoni chiusi ma continuo ad allenarmi. Ho perso 10 chili in quattro mesi".



Dal futuro al passato: "Alla Juventus non ho mai pensato. L'ho detto tante volte. Durerei tre giorni: per la presentazione, il primo allenamento e poi andrei via I bianconeri sono comunque come Bolt ai nastri di partenza, parte sempre come grande favorita. Cristiano Ronaldo non li serviva per vincere lo Scudetto, ma inciderà sicuramente in Champions League. Lì il portoghese è decisivo".



Chiusura dedicata ai colori nerazzurri: "Sono interista, spero che l’Inter possa vincere lo scudetto ma giocare a San Siro è dura per tanti calciatori. Sento spesso il mio amico Ausilio e gli dico che, invece di prendere sei giovani oppure sei buoni calciatori, deve puntare a prendere due top player. Acquisterei Thiago Alcantara o Mousa Dembelé, calciatori abituati a giocare a grandi calciatori".