Caso Lulic-Rudiger, la Procura Federale apre un'indagine

La Procura federale della Figc, guidata dall'ex prefetto Giuseppe Pecoraro, ha aperto un procedimento sulle frasi offensive pronunciate dal difensore laziale Senad Lulic nei confronti del romanista Antonio Rudiger subito dopo la conclusione del derby ai microfoni di Premium Sport. Lulic potrebbe rischiare una maxi-squalifica se le frasi verranno ritenute razziste, oppure potrebbe cavarsela con una pena minore se sarà "semplice" violazione della lealtà sportiva.



Il bosniaco della Lazio aveva parlato così del difensore avversario: "La sua provocazione dopo il gol? Lui già parlava prima della partita. Due anni fa a Stoccarda vendeva calzini e cinture e adesso alla Roma fa il fenomeno. Non è colpa sua, è colpa di quelli che stanno intorno a lui e che fanno crescere un ragazzo maleducato". Il portavoce del club biancoceleste, Arturo Diaconale, cercando di mettere una pezza, aveva anche peggiorato la situazione:"Chiedere scusa? No, lasciamo stare. Se è una frase razzista? No, anche noi bianchi vendiamo calzini".



Lulic, poi, aveva cercato di rimediare con questo post su Facebook: "A mente fredda mi rendo conto di aver risposto ad una provocazione con un'altra provocazione. Provengo da un paese che conosce le tragedie causate dai pregiudizi etnici. Per questo mi dispiace di essermi fatto prendere dalla tensione del dopo derby e di essermi espresso in maniera infelice".