Caso Icardi, Sacchi attacca: "Inter disattenta e populista"

"Sul caso Icardi-ultrà ho l'impressione che tutto si sia esagerato. La società è stata disattenta, perchè i responsabili della comunicazione dovevano leggere il libro prima che uscisse, poi c'è un club che definirei populista. L'Inter ha detto di essersi schierato con i propri tifosi, ma lo ha fatto con quelli della curva, perchè gli altri tifosi invece applaudito Icardi". Si è espresso così l'ex ct azzurro Arrigo Sacchi, ospite di "Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 a propostio della querelle Inter-Icardi.



"Tutto parte sempre dalla società con la sua storia e il suo stile - ha aggiunto Sacchi -. Se manca la società è evidente che non c'è una direzione dal vertice, e se non c'è al vertice non può stupire non ce l'abbiano nemmeno gli altri".