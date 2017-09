Caso biglietti, un anno di inibizione per Andrea Agnelli

Un anno di inibizione per il presidente della Juventus Andrea Agnelli e ammenda di 300 mila euro per il club bianconero. È questa la sentenza del Tribunale nazionale della Federcalcio nel processo al massimo dirigente juventino, che ha ricevuto anche una multa di 20mila euro, per i rapporti non consentiti con i tifosi ultrà. La Procura federale aveva chiesto 30 mesi di inibizione per il presidente e due turni a porte chiuse per la società, che sono state rigettate.



Nel dispositivo, si legge che Agnelli è stato condannato perché "non estraneo" a come operavano i suoi dirigenti sui rapporti con gli ultrà per i biglietti e "nulla ha fatto per evitare il perpetrarsi di tali gravissime condotte". Cade ogni riferimento alla conoscenza dello status criminale di Rocco Dominello "con lui frequentazione sporadica e inconsapevole". Gli ultras non hanno cercato di fare attività estorsiva nei confronti del club "normale rapporto di fiducia reciproca" e il tribunale FIGC ha non ha esteso l'inibizione di Agnelli a Uefa e Fifa.



Nel comunicato pubblicato dal sito della FIGC anche le altre condanne: "Francesco Calvo: anni 1 di inibizione e 20 mila euro di ammenda; Stefano Merulla: anni 1 di inibizione e 20 mila euro di ammenda; Alessandro Nicola D’Angelo: anni 1 e mesi 3 (tre) di inibizione e 20 mila euro di ammenda; Juventus 300 mila euro di ammenda". Il titolo in Borsa non ne ha risentito: è salito dell'1,16% a 0,796€.



Il codice di giustizia sportiva non prevede la decadenza della carica di presidente per inibizione temporanea ma solo il divieto di rappresentare la società, partecipare a qualsiasi attività di organi federali e accedere agli spogliatoi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della Figc, con eventuale estensione a quelle organizzate da Uefa e Fifa. Quindi Agnelli rimarrà presidente della Juventus, a meno che non si autosospenda. Al sicuro anche le cariche europee di presidente Eca e membro dell'esecutivo Uefa.

COPPI, LEGALE JUVE: "FAREMO APPELLO"

Franco Coppi, uno dei legali di Agnelli, ha commentato così: “Confidavamo nel proscioglimento del presidente, ovviamente la sentenza ci delude, anche se ha ridimensionato le accuse della Procura. Ora non possiamo nascondere la delusione. Appello? Certamente lo presenteremo, ora parlerò della sentenza con il mio collega Chiappero e con il presidente Agnelli”. La società ha espresso soddisfazione per l'esclusione di ogni ipotesi di legame con esponenti della criminalità organizzata ma conferma il ricorso.

PROCURA FIGC, PECORARO: "SODDISFATTO IN PARTE, FAREMO RICORSO"

"Sono parzialmente soddisfatto perchè siamo riusciti a provare la colpevolezza di tutti, ma i fatti sono talmente gravi che secondo me andavano sanzionati di più: per questo presenteremo ricorso". Il capo della Procura Figc, Giuseppe Pecoraro, al telefono con l'Ansa commenta la sentenza del tribunale sulla vicenda Agnelli-ultrà e annuncia ulteriore battaglia legale. "Credo sia utile la valutazione di un'altra corte, tenendo presente che le risorse derivanti dal bagarinaggio sono andate alla criminalità organizzata, e questo è gravissimo".