Caso biglietti, spunta anche il nome di Conte

Dopo le schermaglie accusa-difesa nel procedimento sportivo che vede deferito Andrea Agnelli per la questione biglietti, la polemica si sposta sull'asse istituzionale. Il botta e risposta vive sul confronto tra esponenti di Figc e Commissione Antimafia. Si parte da Palermo con Michele Uva, al seguito della Nazionale: "I problemi dell'Italia e della Commissione Antimafia dovrebbero essere rivolti verso attività ben diverse da quelle dei biglietti a una curva" dice il dg della Federazione, che parla anche di "processo mediatico sul caso Juventus". Qualcosa, chiude Uva, che "non fa bene nè al calcio, nè tantomeno all'Italia".



La risposta di Rosy Bindi non si fa attendere: "Preoccupa che il direttore generale della Federcalcio ritenga che ciò di cui ci stiamo occupando non sia una cosa seria - dice la presidente della Commissione Parlamentare Antimafia -. Ciò che fa male all'Italia sono le mafie, anche quando si infiltrano nello sport, e la sottovalutazione di questo fenomeno".



Dopo Italia-Albania arriva poi la precisazione di Uva ai nostri microfoni: "Ho detto che bisogna evitare un processo mediatico che è diverso da dire che bisogna non farlo. Noi italiani siamo orgogliosi della Commissione Antimafia ma evitare un processo mediatico penso sia necessario a tutela del calcio".



Intanto, stando ad una intercettazione acquisita dall'Ansa, in una telefonata con il suo legale del 5 agosto 2016, il presidente Agnelli avrebbe sostenuto di dare "un po' più retta a chiunque stesse vicino ad Antonio Conte", l'ex allenatore della Juve che, secondo un'altra intercettazione citata dall'agenzia, avrebbe avuto scambi di sms con Rocco Dominello, figlio di un boss della ndrangheta.