Caso biglietti, Cantone: "Non sia caccia alle streghe, infiltrazioni in tutte le curve"

Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, prende posizione sul caso-biglietti in cui è coinvolta la Juventus: "Non mi piace l'idea che diventi una caccia alle streghe verso i bianconeri, non è certo questo il problema dell'Italia".



Cantone tifa Napoli ("Eppure io stesso scrissi un libro sulle infiltrazioni nella curva partenopea") ed è considerato uno dei punti di riferimento del nostro Paese per la tutela della legalità e a Radio Capital ha parlato così dei possibili legami della società bianconera - secondo le accuse della Procura della Figc - con presunti esponenti della malavita, a cui avrebbe ceduto biglietti per evitare problemi allo Juventus Stadium: "Il club juventino ha sempre rappresentato il fiore all'occhiello delle nostre squadre, come nel caso dello stadio che è best practice tra tutti quelli de Paese. E dietro la Juve c'è sempre stata una famiglia che storicamente ha rappresentato il meglio dal punto di vista imprenditoriale".



Ma, nonostante possa essere "un caso oggettivamente preoccupante", non dovrebbe purtroppo essere considerato unico o nuovo: "Le infiltrazioni ci sono in tante altre squadre del Nord dove non c'è mafia ma spaccio di droga e violenza - chiude Cantone -. La presenza di criminalità nelle curve è un dato strutturale".