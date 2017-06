Caso Agnelli, Pecoraro: "Nell'intercettazione non si parla di lui"

Giuseppe Pecoraro, procuratore della Figc, ha tenuto oggi un'audizione davanti alla Commissione parlamentare Antimafia in riferimento al caso che ha coinvolto la Juventus e in particolare il presidente Andrea Agnelli, deferito dalla Figc. Ecco gli stralci principali.



"Il bagarinaggio è stato fatto dai malavitosi; c'è un'infiltrazione della malavita nella gestione e nella vendita dei biglietti della Juventus; a me questo interessa".



"L'intercettazione di cui si è parlato l'altra volta (fra D'Angelo e Calvo dell'agosto 2016, ndr), su cui sono state dette tante cose, è un'interpretazione che è stata data. Noi abbiamo dato una certa interpretazione, perché da quella frase sembrava ci fosse una certa confidenza" fra Agnelli e Dominello, "ma probabilmente era del pm quella frase. Anzi, da una lettura migliore la attribuisco al pubblico ministero". Rosy Bindi, presidente della Commissione Antimafia, ha poi aggiunto: "Pecoraro ammette che in quella telefonata non si sta parlando del presidente della Juve Andrea Agnelli. Voglio che sia chiarito tale aspetto". Nell'intercettazione in questione a parlare erano D'Angelo e Calvo (tesserati Juve): "Hanno arrestato i due fratelli di Rocco (Dominello, n.d.r.), lui è incensurato, noi parliamo con lui".



Il procuratore della Figc ha poi chiarito i motivi del deferimento dei dirigenti della Juve: "Sono vari: l'articolo 12 del Codice di giustizia sportiva dice che non è possibile il bagarinaggio, è un articolo preciso. Della gestione dei biglietti era a conoscenza anche Agnelli: la responsabilità è in primo luogo del presidente della società che era consapevole o comunque non ha vigilato sulla gestione dei biglietti. C'è una responsabilità diretta e una indiretta per essere rappresentante legale della società. A noi interessa la condotta antisportiva e di slealtà, questo concetto è nel Codice sportivo: un dirigente non può avere un certo tipo di comportamento".



"Le parole vanno misurate, lei non deve sostenere assolutamente che io abbia affiancato il presidente Agnelli alla 'Ndrangheta. Altrimenti avrei usurpato i ruoli della giustizia ordinaria", ha poi detto Pecoraro in risposta al senatore Stefano Esposito della commissione antimafia che gli chiedeva un chiarimento definitivo sulla questione relativa al deferimento. "Io non posso escludere che Agnelli fosse a conoscenza dell'estrazione di Rocco Dominello. Questo per me è un indizio. La procura federale si è basata solo su atti dell'inchiesta 'Alto Piemonte' e tengo a specificare che ciò che può non essere rilevante per giustizia ordinaria lo puo' essere per sportiva"