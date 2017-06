Carolina Marcialis come il marito: cassanata durante una partita...

Carolina Marcialis come Antonio Cassano? Così semberebbe. La moglie di FantAntonio, secondo quanto riferisce socialfc.it, si sarebbe infatti resa protagonista di una cassanata nel corso di un'amichevole di pallanuoto. Per la Marcialis si trattava del ritorno alla sua grande passione e forse l'emozione le ha giocato un brutto scherzo.



Durante la sfida tra la sua Locatelli e l'Imperia ha rotto i lacci della calotta di una avversaria, e poi ha strappato la cuffia prima di gettarla addosso alla rivale. L’allenatore ha deciso di richiamare la sua giocatrice in panchina ma evidentemente questo non è servito a nulla visto che Lady Cassano ha scagliato in acqua le bende della fasciatura...