Capitan...futuro deciso: grande sacrificio per la Roma

In un'epoca in cui i grandi campioni sono attratti dal denaro della Cina, c'è chi ancora considera prioritaria la maglia per cui gioca. E' il caso di Daniele De Rossi, che sta disputando la sua sedicesima stagione con la maglia della Roma.



Il centrocampista giallorosso dovrebbe tornare in campo per la ripresa del campionato l'8 gennaio a Genova, dopo un infortunio che l'ha costretto ai box nell'ultima gara del 2016. Il giocatore e la società, d'ora in poi, inizieranno a parlare del prosieguo del rapporto, che andrà rivisto soprattutto nelle cifre.



Capitan Futuro è tra i giocatori più pagati della Serie A e attualmente percepisce 6.5 milioni a stagione. Troppi per la Roma, che intende adottare una politica economica più rigida a partire dall'anno prossimo. Ma, pur di rimanere nella sua città, De Rossi sarebbe disposto addirittura a dimezzarsi l'ingaggio, anche perché conscio dell'apporto differente che a 33 anni potrà dare alla causa giallorossa.



De Rossi e la Roma, ancora insieme: c'è da scommetterci.