Capello:"Totti? Serviva coraggio, hanno fatto arrivare apposta Monchi dalla Spagna"

Hanno fatto discutere e diviso i tifosi le parole del ds della Roma Monchi che di fatto ha 'pensionato' Totti. Sulla questione è intervenuto anche Fabio Capello, che ha allenato Totti nella Capitale dal 1999 al 2004. "Serviva coraggio per comunicare la decisione, hanno fatto arrivare apposta dalla Spagna uno che potesse comunicare una scelta così" ha affermato il tecnico in un'intervista alla Repubblica.



Non è possibile paragonare però il finale di carriera del capitano giallorosso con quello di un'atra bandiera: "Del Piero non c’entra niente, è dovuto andare all’estero. Totti ha giocato fino a 40 anni, dalla Roma è stato tenuto fino alla fine, come Baresi e Maldini. Questi che restano tutta la vita con una maglia vanno rispettati ma sono anche fortunati".



Secondo alcuni osservatori e addetti ai lavori Totti avrebbe già dovuto appendere le scarpette al chiodo: "Ma no... Lasciare il campo è difficile, si pensa sempre di poter dare qualcosa. A volte cambi perché ti senti meno amato, o magari perché cambi società e non avverti la stima. Lui è amato, coccolato dal suo pubblico, diventa dura smettere".