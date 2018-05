Capello: "La Juventus domina perché le altre squadre sono scarse"

Fabio Capello non ha dubbi. "La Juventus è diventata così dilagante perché sono scarse le altre squadre. All’epoca del mio Milan bisognava lottare contro Parma, Fiorentina, Lazio, Inter e Juventus: per vincere bisognava fare una partita immane. Negli ultimi anni non c’era competitività, quest’anno è partita con l’handicap eppure ho vinto" le parole dell'ex tecnico dello Jiangsu Suning a RMC Sport.



"La situazione potrebbe essere diversa nella prossima stagione - aggiunge Capello - Dipende da cosa faranno le squadre che andranno in Champions. Il Milan dovrebbe comprare solo due giocatori ma di grande qualità. Chi può colmare il gap? Il Napoli, l’Inter che vedo in crescita e che ha delle basi solide su cui lavorare. Se i nerazzurri indovinano l’acquisto di due giocatori diventeranno molto competitivi. E c’è anche la Roma che ha potenzialità ma che non deve sbagliare sul mercato".



Buffon sembra intenzionato a non appendere le scarpette al chiodo: "Lo conosco bene, un grande ragazzo e un grande uomo. Ha il coraggio di dire cose senza nascondersi. Se ha deciso di continuare è perché ha ricevuto un’offerta degna del suo nome. Se ritiene di essere ancora il vero Buffon fa bene a continuare".



Infine una brutta su Balotelli che dovrebbe essere convocato in Nazionale da Mancini: "Giocatore immenso, io anche ho avuto un talento immenso come Cassano: dipende solo da lui".