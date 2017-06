Capello: "Il mio passaggio alla Juventus? Non sono stato di parola..."

Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Roma, qualche anno fa disse: "Mai alla Juve". Come ben sappiamo, però, non è riuscito a mantenere la promessa. Intervistato dal settimanale Sette, ha rivissuto quel famoso passaggio: "Sono sincero, non sono stato di parola. Avrei dovuto seguire l'atteggiamento di Luciano Spalletti, che dice sempre di essere professionisti, invece no, io ci sono andato. Ho fatto quella scelta perchè in 5 anni avevo dato tutto alla Juventus e non avevo più stimoli. Per me era diventata una routine".