Capello, che frecciata ad Allegri: "La sua Juve non ha avversari"

"La mia Juve offriva un buon calcio e faceva i conti con una concorrenza importante. Quella attuale non ha avversari. L'unica possibile mi pare la Roma".



Parola di Fabio Capello, che non ha perso l'occasione di pungere a distanza l'attuale allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, a ridosso di una settimana rovente in casa bianconera, dopo il presunto e tanto discusso discorso di Gigi Buffon nel post partita di Juve-Napoli. Una frecciata che riporta alla mente la querelle di Don Fabio con l'ex allenatore bianconero, Antonio Conte, nel febbraio 2014. I toni tra i due si erano fatti accesi, quando il tecnico salentino aveva risposto alle critiche mosse da Capello.



L'ex ct dell'Inghilterra, nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha sfiorato però altri temi, tra cui la prossima sfida dell'Italia contro i rivali di sempre della Germania. "L'Italia sta affrontando il rinnovamento in modo equilibrato - ha aggiunto il tecnico -. Il campionato sta sostenendo il lavoro di Ventura, grazie soprattutto a Torino, Atalanta e Milan. Mihajlovic, Gasperini e Montella hanno lanciato giovani di qualità".



Italiani maestri della tattica e della strategia, secondo Capello: "Gli altri affrontano gli avversari come se non esistessero, noi invece studiamo le rivali - il suo commento, non esente da critiche al calcio italiano -. In Germania gli stadi sono sempre pieni. In Bundesliga c'è uno squadrone avanti a tutti come il Bayern, abile ogni anno a indebolire la concorrenza prelevando i giocatori migliori", ha concluso l'ex Juve e Milan, pronto a impugnare il telecomando e dividersi tra San Siro e Wembley, dove andrà in scena Inghilterra-Spagna.