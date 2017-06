Caos Palermo, Zamparini: "Se non trovo 15 mln non finiamo il campionato"

Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, lancia l'allarme in un'intervista rilasciata a TG Med Sport XL: "Se non faccio plusvalenze a fine stagione, il club non può andare avanti - ha detto il numero 1 rosanero - I bilanci sono pubblici e a disposizione di chi li vuole visionare in sede. Ma lo sapete che se non vendevo Dybala e Belotti l'anno scorso avremmo avuto 40-50 milioni di perdite e che se quest'anno non trovo chi mette dentro 15 milioni non ci sono soldi per finire il campionato. Sto diventando matto per trovarli ma li troverò".

Si dichiara quindi fiducioso Zamparini nonostante il caos che regna intorno al club siciliano, formalmente messo in vendita, a parole, ormai da tempo dal suo patron, ma con nessuna delle cordate presentatesi finora (da quella dell'italo-statunitense Cascio, a quella cinese) che sono state in grado di completare la trattativa con successo. "La società è mia personalmente e non fa capo a nessuna holding. Altro che prendere, finora nel Palermo ho messo solo soldi, oltre 100 milioni di euro nel mio ciclo, ma da qualche anno non li ho più per la crisi che vivono tutti gli imprenditori" ha spiegato ancora Zamparini, che ha anche dichiarato che quando venderà non farà più il presidente perchè "di calcio non ne posso più".

Queste invece le parole del numero uno rosanero sulla trattativa con la cordata cinese, che dovrebbe acquisire il 75% del club: "Ancora non possiamo dirci sicuri, però mi auguro innanzitutto per me che la trattativa si chiuda presto. A fine ottobre avremo un altro incontro, è un fondo di stato, il mio referente è una società di Londra presieduta da un cinese, ma sono tenuto alla riservatezza per cui niente nomi. A prescindere dal loro arrivo, io non farò più il presidente perché di calcio non ne posso più. Devo comunque trovare chi mi sostituisca in maniera degna per evitare che il Palermo faccia la fine del Venezia quando me ne sono andato io" ha concluso Zamparini.