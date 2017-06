Caos Inter, a de Boer potrebbe non bastare la vittoria

Come spesso accaduto nel mondo del calcio, gli impegni ravvicinati salvano le panchine. Ma il turno infrasettimanale contro il Torino potrebbe comunque essere l'ultimo di Frank de Boer sulla panchina dell'Inter. Per l'olandese è stata riservata una sorta di fiducia a tempo: se mercoledì sera vincerà convincendo, allora il discorso esonero sarà rinviato. Il problema è che se poi arrivasse una sconfitta a Genova contro la Sampdoria, saremmo daccapo: ecco perché de Boer si può considerare con un piede e mezzo fuori dall'Inter. Confermato, in attesa di sceglierne il successore.



Le diverse anime dell'Inter, quella di Suning, quella indonesiana-inglese del duo Thohir-Boolingbroke senza dimentcare l'influenza di Moratti, sono ancora alla ricerca di un accordo. Ma, contando che l'attuale presidente nerazzurro potrebbe farsi da parte dopo il cda di fine mese (o comunque entro il primo trimestre 2017), avvalora l'idea che potrebbe vincere il progetto cinese: quindi un traghettatore, italiano, che conosca la realta della serie A, che tamponi l'emergenza per poi puntare in estate al colpo grosso Simeone.



I nomi sono quelli già circolati di Mandorlini, Reja, Guidolin e Pioli. Se invece si scegliesse la strada del big, occhio a Bielsa, Blanc e Capello mentre dalla Francia assicurano "Sarà Leonardo, e poi diventerà dirigente" anche se è uno scenario di cui si parla da anni. Un puzzle dalla difficile soluzione e nel quale le parole di de Boer in conferenza stampa (parlerà alle 13) rischiano solo di mettere ulteriore confusione.