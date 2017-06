Cannavaro: "Juve, difendersi è importante. Ma così in Champions..."

Napoli-Juve è la partita di Fabio Cannavaro. Il suo primo amore e la squadra con cui ha vinto due scudetti sul campo, poi revocati. Ecco i temi trattati nell'intervista a La Stampa



"Ai tifosi del Napoli non è mai andato giù che Higuain sia andato via di notte, senza salutare compagni e allenatore. Se n’è andato di punto in bianco e questo è stato un trauma. Io da compagno non me la sarei presa, sono trattative che nascono veloci e uno a volte non ci pensa . Poi ognuno è libero di fare ciò che vuole. Alla fine se la Juve l’ha comprato è qualcuno la clausola l’ha messa e s’è fatto tanti soldi. Ma da tifoso certo che l’avrei fischiato. Il fischio è uno sfottò. Se l’hanno bersagliato è perché aveva lasciato tanto amore. L’indifferenza gli avrebbe fatto molto più male. Se segnasse, i tifosi lo vedrebbero come un tradimento. Il problema è che un gol del Pipita ci può stare, ne fa così tanti. Però giocare al San Paolo non gli è indifferente".



"Per la Juve è pericoloso andare al San Paolo e difendersi a oltranza. Il Napoli attacca la profondità, ti buca tra le linee e può mettere in difficoltà chiunque. La Juve dovrà cercare di giocare meglio, perché non sempre ci riesce. Alla lunga questo, può rivelarsi un problema. L’organizzazione difensiva è importante, ma se poi devi vincere? Dico questo anche in ottica Champions. Di Sarri mi piace il modo in cui ha cambiato il Napoli, con il suo gioco verticale: una squadra che va avanti-dietro-avanti. Soprattutto sul centrosinistra, dove sono praticamente perfetti. Mentre di Allegri apprezzo la gestione dei giocatori. Ma se i bianconeri vogliono andare in finale di Coppa Italia, Allegri deve far giocare la miglior formazione, altrimenti rischia".