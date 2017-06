Cannavaro, il gol è costato caro: ma anche in ospedale non perde il sorriso

Prendiamola col sorriso come sempre!!!!ce semp chi sta peggio( vedi florenzi)!!!!cosa mi è' rimasto del gol di ieri??? Na sconfitta,un operazione è un infermiere che secondo me stasera me magn!!!!!!!@cirolamonica Un video pubblicato da Paoloforfriends (@paolocannavaro) in data: 27 Ott 2016 alle ore 11:40 PDT

Nemmeno il tempo di festeggiare la sua prima rete con la maglia del Sassuolo che per Paolo Cannavaro sono iniziate le note dolenti. Prima la sconfitta contro la Roma, poi l’infortunio che lo ha costretto a sottoporsi in mattinata a un intervento chirurgico per la frattura del terzo metacarpo della mano sinistra, fortunatamente perfettamente riuscito. Il difensore neroverde non ha comunque perso il suo proverbiale sorriso e dal letto dell'ospedale ha girato un video per i suoi tifosi: "Prendiamola col sorriso come sempre!!!! ce semp chi sta peggio(vedi florenzi)!!!!cosa mi è rimasto del gol di ieri??? Na sconfitta,un operazione e un infermiere che secondo me stasera me magn!!!!!!!"