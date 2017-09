Cancelo: "Inter, vinciamo già quest'anno"

Joao Cancelo è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter: il portoghese arriva in prestito con diritto di riscatto dal Valencia dove, con le stesse modalità, è andato Kondogbia (di cui il terzino ha preso il numero di maglia, il 7). Cancelo ha rilasciato le prime dichiarazioni da nerazzurro a Inter Channel: "Questo è un passo avanti per la mia carriera, si tratta di un club storico e spero di crescere qui. Spero di ambientarmi al più presto".



Il 23enne ha grandi progetti all'Inter: "Cercheremo di lottare per lo scudetto, spero di vincere un titolo già quest'anno". Infine, un messaggio ai tifosi: "Arrivo con la convinzione di fare bene, sono pronto a fare il massimo con questa maglia e voglio contribuire al progetto nerazzurro".