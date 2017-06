Cambio al settore giovanile del Milan, via Bianchessi: aveva scoperto Donnarumma

Continuano i cambiamenti al Milan. Mauro Bianchessi non è più il responsabile dell'attività di base e dello scouting Under14 dei rossoneri. Lo scopritore, tra gli altri, di Gigio Donnarumma e Manuel Locatelli, è stato sollevato dal proprio incarico dopo un colloquio con la nuova dirigenza. Bianchessi, che aveva ancora due anni di contratto con il Milan, ha così commentato: "Ringrazio il presidente Berlusconi e Adriano Galliani per avermi permesso di lavorare al settore giovanile. Auguro alla nuova proprietà e a tutti i tifosi grandi successi. Per il resto no comment".



E' stata sollevata dal proprio incarico anche Antonella Costa, responsabile del coordinamento operativo del settore giovanile rossonero. Le decisioni sono state prese da Fassone e Mirabelli nell'ottica di una riorganizzazione del vivaio rossonero.