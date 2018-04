Calhanoglu: "Milan, non avevo mai baciato la maglia"

Dopo queste parole i tifosi rossoneri con ogni probabilità apprezzeranno ancora di più Hakan Calhanoglu. "Dopo il gol al Chievo ho baciato la maglia del Milan: d’ora in poi farò così. È stato il mio primo bacio, non lo avevo mai fatto in Germania, né con l’Amburgo, né con il Bayer Leverkusen", le parole del centrocampista turco al Corriere della Sera.



Calhanoglu, al pari di altri giocatori, ha svoltato con Gattuso: "Mi ha aiutato moltissimo, mi ha parlato e mi ha fatto sentire la sua fiducia. Mi ha detto che avevo la testa piena e dovevo liberarla, pensando solo a giocare. Mentalmente mi ha reso più forte. Ma non solo lui, tutto il suo staff ha creato una bellissima atmosfera a Milanello. Ci piace allenarci. Anche i compagni, Mirabelli e Fassone mi hanno aiutato nei momenti brutti. In quelli belli c’è sempre tanta gente".



Momenti brutti 'circoscritti' temporalmente: "Non avevo mai giocato fuori dalla Germania, non capivo la lingua, era difficile comunicare. Il primo mese, poi, è stato duro: vivevamo in albergo, non avevamo casa".



La situazione adesso è completamente diversa, non solo per Calhanoglu: "C’erano nuovi giocatori, nuove facce, nuovi caratteri. Ci vuole tempo per metterli assieme e farli diventare amici. Per esempio, ora io so come giocano Suso e Bonaventura, li conosco, capisco i loro movimenti. Nei mesi scorsi abbiamo giocato buone partite, ma i match importanti arrivano ora. Con Gattuso abbiamo imparato a giocare da squadra e mostrato le nostre qualità: se continuaimo a farlo possiamo battere la Juventus allo Stadium".