Calendario serie A 2018/19: la Juventus e Ronaldo debuttano a Verona

Il campionato di serie A 2018/19 parte subito forte: se la Juventus di Cristiano Ronaldo debutterà a Verona contro il Chievo, ci sarà subito il big match Lazio-Napoli. Ma la seconda giornata non è da meno con Juventus-Lazio e Napoli-Milan, rossoneri sotto pressione anche nel terzo turno con Milan-Roma. Alla settima Roma-Lazio e soprattutto quella che lo scorso anno era stata la sfida scudetto: Juventus-Napoli.



Il derby di Milano sarà alla nona giornata, Inter-Milan, per i nerazzurri poi subito altro grande impegno a Roma contro la Lazio. Alla decima giornata anche la supersfida Napoli-Roma. Alla dodicesima è il turno di Milan-Juventus, poi i rossoneri ospiteranno la Lazio (e c'è anche Genoa-Sampdoria). Poi due trasferte di fila difficili per l'Inter: alla quattordicesima c'è la Roma, alla quindicesima la Juventus.



Alla sedicesima il derby della Mole, Torino-Juventus e poi i bianconeri ospiteranno la Roma. Inter-Napoli sarà il big match del 18° turno, cioè quello che si giocherà - per la prima volta in serie A - il 26 dicembre.

TURNI INFRASETTIMANALI E SOSTE NAZIONALI

PRIMA GIORNATA SERIE A: 2018-19: 18-19 agosto

ULTIMA GIORNATA SERIE A: 2018-19: 26 maggio

FESTIVITA' 2018-19: si giocherà il 22, 26, 29 dicembre 2018. Il campionato riprenderà il 20 gennaio 2019

TURNI INFRASETTIMANALI: mercoledì 26 settembre 2018, mercoledì 26 dicembre e mercoledì 3 aprile 2019

SOSTE NAZIONALI: il campionato si fermerà il 9 settembre, il 14 ottobre, il 18 novembre e il 24 marzo

LE FASCE ORARIE

Sabato: una partita alle 15, una alle 18 e una alle 20:30

Domenica: una partita alle 12:30, tre alle 15:00, una alle 18:00 e una alle 20:30

Lunedì: una partita alle 20:30