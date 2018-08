Caldara: "Mi dispiace non giocare con Ronaldo..."

Mattia Caldara non si aspettava che la sua avventura alla Juventus durasse così poco. Il difensore, in macchina prima di raggiungere l'aeroporto di Atlanta e tornare in Italia, avrebbe espresso un pizzico di delusione per il nuovo e repentino cambio di maglia.



"Mi dispiace non avere l'opportunità di giocare con Ronaldo, speravo di avere un giorno la possibilità di essere un giocatore della Juve", il pensiero del 24enne riportato dal Corriere dello Sport.



L'ex atalantino vestirà ora la maglia del Milan ("Sono felice, ho parlato con Gattuso" ha dichiarato ieri): in rossonero sarà un titolare fisso al centro del reparto arretrato in coppia con Romagnoli. CR7 non sarà un compagno ma un avversario...