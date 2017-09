Calcioscommesse, la Figc revoca la squalifica: Izzo torna subito in campo

Fine dell'incubo. Armando Izzo torna subito a disposizione di Juric, già dalla partita contro l'Udinese in programma alla Dacia Arena domenica alle 15. La Figc ha infatti cancellato la squalifica del difensore del Genoa, che era stato sanzionato per il calcioscommesse.



Lo scorso 12 aprile era arrivata la condanna a 18 mesi (e l'ammenda a 50.000 euro) per omessa denuncia in relazione a due match dell'Avellino (squadra in cui militava Izzo) nel 2014.



In seguito la pena era stata ridotta a 6 mesi. L'impianto accusatorio era stato smantellato o quasi tanto che la Procura aveva deciso di non fare ricorso. Il giocatore rossoblù avrebbe dovuto rientrare a ottobre ma la decisione della Federcalcio ha anticipato i tempi.