Calcioscommese, Izzo squalificato 18 mesi per omessa denuncia

Stangata per Izzo. Il difensore del Genoa è stato squalificato 18 mesi dal Tribunale Nazionale Federale (sentenza di primo grado) per doppia omessa deuncia in relazione alla vicenda del calcioscommesse (già annunciato dall'avvocato De Rensis il ricorso in appello).



Nello specifico Izzo, ai tempi dell'Avellino, era finito al centro di un tentativo di combine nelle partite contro Modena e Reggina del campionato di Serie B 2013/14. La Procura Federale aveva chiesto una condanna di 6 anni più la radiazione per illecito sportivo. All'Avellino inflitta una penalizzazione di 3 punti da scontare in questo campionato (la Procura ne aveva chiesti 7).



Prosciolti invece il calciatore del Cagliari Fabio Pisacane e il presidente del club irpino, Walter Taccone, oltre a Raffaele Biancolino, Luigi Castaldo e Mariano Arini, tutti tesserati con l'Avellino ai tempi delle due gare incriminate.

SU INSTAGRAM: "LAVORARE PIU' FORTE"