Calciopoli, respinto il ricorso della Juve: scudetto 2006 all'Inter

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 22 novembre, ha rigettato l’impugnazione chiesta dalla Juventus per revocare lo scudetto vinto dall’Inter nella stagione 2005/2006, quella della famosa Calciopoli. La richiesta bianconera era quella di annullare il lodo arbitrale con cui il TNAS (Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport), il 15 novembre 2011, aveva escluso di poter decidere sulla revoca del titolo assegnato ai nerazzurri.



Il motivo? Secondo la Corte d'Appello, giudici statali "non possono intervenire su materie riservate alla giustizia sportiva" perché in tal caso si realizzerebbe "un'indebita ingerenza in spregio al richiamato principio dell'autonomia degli ordinamenti".