Calciopoli, la gaffe di Ronaldo: "La Juve è andata in Serie C"

A distanza di oltre 10 anni Calciopoli continua a far discutere. Presente a un evento organizzato dal Real Madrid Ronaldo affronta, suo malgrado, ancora l'argomento: "Due settimane fa ero a Milano per ricevere un premio con l'Inter e mi hanno chiesto la stessa cosa, il fallo di Iuliano ai miei danni. In quegli anni all’Inter non lottavamo solo contro altre squadre, ma contro un intero sistema corrotto".



Il brasiliano prosegue incorrendo però in una gaffe: "Lo scoprimmo dopo qualche anno, quando alcune persone andarono in galera e la Juventus in Serie C. Giustizia è stata fatta". Come è noto i bianconeri furono retrocessi invece in Serie B dalla giustizia sportiva il 25 luglio 2006. Quella dell'ex Fenomeno è stata insomma una dimenticanza non da poco...