Calciopoli, Gazzoni Frascara ancora non risarcito: cosa rischiano Juventus e Fiorentina

Calciopoli, storia infinita. L'allora presidente del Bologna, Giuseppe Gazzoni Frascara, non avrebbe mai ricevuto dagli attuali dirigenti di Juventus e Fiorentina le somme che la Cassazione aveva garantito come risarcimento in quanto parte lesa, per questo bianconeri e viola rischierebbero anche l'accusa di falso in bilancio.



Come ricostruisce Il Fatto Quotidiano, lo scorso luglio Frascara (nel nome della società Victoria 2000, che al tempo era proprietaria del Bologna tramite l'ex patron rossoblù) aveva depositato in procura una denuncia contro i dirigenti della Fiorentina per il mancato accantonamento nel bilancio di fine 2015 della somma che potrebbe dover versare come risarcimento danni a Brescia, Atalanta e Bologna (cioè le squadre retrocesse nella stagione dello scandalo, la 2004/05). Ma la richiesta di risarcimento di Victoria 2000 coinvolge anche la Juventus, Gazzoni infatti ha chiesto ai bianconeri 113 milioni di euro in due distinti procedimenti (uno a Napoli e uno a Roma).



Sia Fiorentina che Juventus rigettano le accuse e non ritengono di dover nulla ai soggetti in questione, anche perché sarebbe come un'ammissione di colpa. Per la giustizia, però, il mancato accantonamento rappresenta un illecito amministrativo che può portare sanzioni e punti di penalizzazione fino addirittura a considerare irregolare l'iscrizione al campionato delle due società.

DELLA VALLE: "VALUTIAMO QUERELE"

Andrea Della Valle, patron della Fiorentina, ha commentato: "Stiamo valutando con gli avvocati se ci sono gli estremi per una querela, ma in sede civile ci sono cause in corso. Nelle sedi opportune faremo valere la nostra estraneità a questa vicenda. La famiglia Della Valle ne uscirà pulita".