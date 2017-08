Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

17:15 inter, cancelo in sede per la firma

17:00 KONDOGBIA AL VALENCIA

16:30 INTER, COLIDIO A SORPRESA

L'Inter aveva acquistato a luglio Facundo Colidio dal Boca Juniors per 9 milioni di euro con l'intenzione di tesserarlo a gennaio. Ma l'attaccante classe 2000 in questi giorni otterrà il passaporto comunitario e quindi farà parte da subito dei nerazzurri.

15:30 MILAN, KALINIC FIRMA DOMANI

Leggero cambio di programma nella scaletta che porta all'ufficialità del trasferimento di Nikola Kalinic al Milan. Il croato firmerà domani il contratto a Casa Milan intorno alle 12 e non oggi alle 19 come precedentemente annunciato dal club per permettere ai tifosi cinesi di seguire la diretta sui social network, in virtù del fuso orario.

14:30 Genoa, ecco Brkel

Viste mediche in corso per il centrocampista croato Peter Brlek, ultimo acquisto del Genoa di Enrico Preziosi. Brlek, 23 anni, si è messo in luce in Polonia con la maglia del Wisla Cracovia ed ha seguito tutta la trafila con la maglia della propria nazionale dall'Under 15 fino all'Under 21. Al termine delle visite raggiungerà il Signorini dove firmerà il contratto con il Genoa e nel pomeriggio dovrebbe sostenere il primo allenamento.

13:35 Sampdoria su Zapata

Nuovi estimatori per Duvan Zapata, inseguito a lungo dal Torino prima della decisione di Belotti di restare in granata un'altra stagione: il centravanti colombiano del Napoli è nel mirino della Sampdoria, che deve cercare un sostituto di Schick ormai in partenza. L'agente di Zapata ha parlato a "Si Gonfia la Rete": "Giovedì incontrerò i dirigenti del Napoli che continuano a chiedere un prezzo molto alto per il mio assistito, hanno un po' abbassato pretese iniziali, lavoreremo per rendere questo prezzo ancora più basso e trovare la migliore soluzione per tutti. Ci sono venti squadre tra Italia e Europa che lo hanno chiesto, però Duvan vorrebbe restare in Italia".

12:45 LAZIO, TENTATIVO PER GABBIADINI

La Lazio si è ormai convinta di dover perdere Keita ed è al lavoro per trovare un sostituto. Si farà un tentativo per l'ex Napoli Gabbiadini, oggi al Southampton (dove finirà Hoedt), ma sarà molto difficile .

11:30 Inter, arriva Joao Cancelo

Joao Cancelo è sbarcato a Milano: il terzino destro arriva dal Valencia nell'ambito del doppio scambio di prestiti con diritto di riscatto che ha portato Kondogbia in Spagna. Per lui prima tranche di visite mediche alla clinica Humanitas a Rozzano.

10:45 Niang-Spartak, trattativa riaperta

La trattativa che potrebbe portare Niang allo Spartak Mosca è riaperta: i russi hanno rilanciato offrendo 20 milioni al Milan e il giocatore, non convintissimo di andare al Torino, potrebbe accettare la nuova destinazione.

10:00 Inter, Ranocchia verso la Lazio

La Lazio è a caccia di un difensore centrale dopo l'addio imminente di Hoedt, destinazione Southampton. Lotito metterà in piedi una trattativa lampo per portare Andrea Ranocchia nella Capitale: il giocatore, però, lascerà l'Inter quando Ausilio e Sabatini avranno concluso le operazioni per altri due difensori (uno è Mangala) che sostituiranno lui e Murillo nell'organico.

09:00 Cagliari, idea Matri

Non c'è solo Pavoletti nella lista degli attaccanti che potrebbero sostituire Borriello al Cagliari: secondo quanto riporta l'Unione Sarda, anche Alessandro Matri è un'ipotesi concreta di Giulini. L'attaccante del Sassuolo ha già giocato in Sardegna a inizio carriera.

08:30 Nizza, no al Barça per Seri

Altro obiettivo, altro muro. Il Barcellona si scontra anche col Nizza per Seri, centrocampista oggetto del desiderio dei blaugrana: secondo quanto rivela L'Equipe, i dirigenti rossoneri hanno comunicato ai catalani che la clausola rescissoria da 40 milioni è scaduta il 15 luglio e adesso il prezzo del giocatore è decisamente superiore.

08:00 Kalinic, visite al Milan

Visite mediche in corso per Nikola Kalinic: l'attaccante croato è arrivato alla clinica La Madonnina e tra poche ore firmerà il contratto che lo legherà al Milan. Poche parole per il giocatore, anzi una sola. "Sei felice?". "Sì". I rossoneri lo hanno acquistato dalla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto.