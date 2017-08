Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

11:30 Borriello-Spal, si tratta

Incontro tra i dirigenti della Spal e D'Amico, l'agente di Borriello: l'attaccante chiede un contratto biennale, l'offerta è di un anno più opzione per il secondo: al momento è la destinazione più probabile.

10:30 Cagliari, idea Pavoletti

Dopo la clamorosa rottura con Borriello, il Cagliari va a caccia di una punta: la prima scelta è Leonardo Pavoletti, fuori dal progetto del Napoli e in cerca di una squadra che lo rilanci.

10:00 Genoa-Rossettini, è ufficiale

Il Genoa Cfc comunica di aver acquisito, con formula definitiva, i diritti alle prestazioni sportive del difensore Luca #Rossettini. pic.twitter.com/Wn1Ej9W3mH — Genoa CFC (@GenoaCFC) 18 agosto 2017

09:30 Koulibaly-Juve? Macché

Bruno Satin, agente di Kalidou Koulibaly, ha smentito un possibile addio al Napoli: "La Juventus senza clausola non può fare nessun discorso col Napoli, soprattutto dopo il caso-Higuain. Non penso che se ne possa parlare".

09:15 Kondogbia, ci siamo

Secondo SuperDeporte, quotidiano di Valencia, è tutto fatto per il passaggio di Kondogbia e Murillo al Valencia. Il francese dovrebbe arrivare già in giornata in Spagna per firmare il contratto che lo legherà al nuovo club: stando a quanto si legge, l'Inter lo cede con la formula del prestito con diritto di riscatto, la stessa che porterà Joao Cancelo in nerazzurro.