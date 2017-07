Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

12:40 Frosinone, Bardi in prestito dall'Inter

12:00 Inter, Jovetic ha fretta

Ramadani, agente di Jovetic, mette fretta al Siviglia: "Non possiamo aspettare per sempre - ha spiegato - Stevan Jovetic vuole andare a Siviglia. Questa resta una realtà, gli piacerebbe tornare lì. Ma dipende dallo sforzo che farà il club. Ora ho in mano due offerte e lo potete chiedere al direttore sportivo dell'Inter. La nostra idea è quella di chiudere entro e non oltre la prossima settimana. Se vuole, il Siviglia sa dove posso trovare".

11:00 Monaco, Glik rinnova

09:45 Colpaccio Sabatini

Walter Sabatini all'opera con un colpaccio, ma per lo Jiangsu e non per l'Inter: il club cinese ingaggia Benjamin Moukandjo, dal Lorient, attaccante e capitano della nazionale camerunense. Ha 28 anni, l'anno scorso ha segnato 13 gol in Ligue 1.

09:30 Napoli su Karnezis

Il Napoli sta per rinnovare il contratto a Reina, ma cerca comunque un secondo portiere affidabile considerando la struttura muscolare del portiere spagnolo, soggetto spesso a piccoli infortuni. Il nome più gettonato al momento è quello di Orestis Karnezis, portiere dell'Udinese in scadenza nel 2019 che potrebbe lasciare il Friuli dove al momento Scuffet dovrebbe averlo superato nelle preferenze di Delneri.

09:15 Samp su Ferrari

Perso Milan Skriniar, ceduto all'Inter, la Sampdoria cerca un nuovo difensore centrale: la prima scelta è Meré, ma lo Sporting Gijon non ha accettato l'offerta da 8 milioni, così il d.s. Osti lavora per Gian Marco Ferrari, l'anno scorso al Crotone e ora al Sassuolo. Sul piatto 6 milioni.