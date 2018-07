Calciomercato Roma, Monchi: "Fatta per Fuzato"

Giorno di presentazioni alla Roma, è stato il turno di Ante Coric e William Bianda, introdotti dal ds giallorosso Monchi. È stata quindi l'occasione per parlare di calciomercato, a partire dall'ennesimo colpo: "Fino al termine della sessione estiva ci sarà la possibilità di prendere giocatori ma non Mertens, ieri abbiamo chiuso per Daniel Fuzato dalle giovanili del Palmeiras. Classe 1997, sarà il nostro terzo portiere (sostituisce Lobont, ndr)". Giovane, brasiliano e portiere: potrebbe anche essere inquadrato come il nuovo Alisson.



A tal proposito, Monchi approfondisce le questioni relative al futuro dell'attuale numero uno oltre che di Florenzi: "Non ci sono novità per entrambi. Alessandro è un figlio di Roma, sono fiducioso perché gli abbiamo fatto una grande offerta: lo aspetto per il rinnovo di contratto ma manca ancora un po'. Non abbiamo fissato un prezzo per Alisson, adesso andrà in vacanza e rientrerà con la squadra una volta finite le ferie: non ci sono state offerte, se arriveranno le valuteremo".



Infine, sull'affare Cristiano Ronaldo-Juventus: "Se alla fine arriva, è una buona notizia per la serie A, ciò che CR7 ha fatto in carriera è importante".