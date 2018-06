Calciomercato Roma, fatta per Bianda. Occhi su De Ligt

La Roma potrebbe presentarsi al raduno del 5-6 luglio con una difesa completamente rinnovata o quasi. I giallorossi hanno praticamente chiuso per William Bianda, 18enne francese del Lens con cui ha disputato sette partite nell'ultima stagione: affare da circa 4 milioni di euro con un quinquennale pronto per il giovane talento.



Rischiano invece di salutare la Capitale due centrali attualmente in rosa. Kostas Manolas è nel mirino del Chelsea, disposto a pagare la clausola rescissoria (valida fino al termine di luglio) da 36 milioni di euro, mentre lo Zenit San Pietroburgo segue con grande interesse Juan Jesus secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport.



Ecco perché Monchi sta iniziando a valutare altri profili per il reparto arretrato, su tutti De Ligt, 19enne dell'Ajax accostato nelle scorse settimane anche alla Juventus: la sua valutazione è però proibitiva (oltre 40 milioni di euro).