Calciomercato Roma, arriva anche Mirante: Skorupski al Bologna

La Roma sta per mettere a segno il quinto colpo di mercato dopo gli acquisti di Coric, Marcano, Cristante e Justin Kluivert (per quest'ultimo manca solo l'ufficialità). I giallorossi hanno praticamente chiuso con il Bologna per l'arrivo a titolo definitivo di Antonio Mirante.



Lukasz Skorupski farà invece il percorso inverso e vestirà la maglia rossoblù nella prossima stagione: non sarà uno scambio alla pari perché i felsinei verseranno nelle casse dei capitolini anche 5 milioni di euro.



In attesa di scoprire il futuro di Alisson Becker (sempre calda la pista Real Madrid), il club di Pallotta si 'cautela' acquisendo un portiere di grande esperienza. Molto probabile comunque che la Roma effettuerà un'altra operazione in caso di addio del brasiliano.