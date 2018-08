Calciomercato Napoli, Malcuit firma per 4 anni, idea Ospina

L'ultima idea del Napoli porta a David Ospina. La frenata nella trattativa con lo Standard Liegi per Ochoa ha indotto Giuntoli a sondare piste alternative, nel tentativo di affiancare a Karnezis un portiere esperto, in attesa del recupero di Meret. Così il d.s. partenopeo ha provato a fare un tentativo per il numero uno colombiano dell'Arsenal che ha 29 anni e ha giocato spesso in Champions, ma a Londra ha la concorrenza di Cech.



Intanto Kevin Malcuit ha firmato il contratto che lo legherà al Napoli per i prossimi 4 anni e a breve il suo acquisto diventerà ufficiale. Il terzino destro acquistato dal Lille per circa 13 milioni, bonus compresi, sarà presto a disposizione di Carlo Ancelotti ed è il primo rinforzo nel reparto difensivo dopo gli arrivi di Verdi e Fabian Ruiz che hanno "sistemato" altri reparti.