Calciomercato Lazio, ecco Berisha: oggi le visite mediche

Mentre non si placano le voci su Milinkovic-Savic e Immobile, la Lazio piazza un colpo in entrata. I biancocelesti hanno infatti trovato l'intesa con il Salisburgo per Valon Berisha: agli austriaci dovrebbero andare 7,5 milioni e al giocatore 1,3 milioni per 5 anni.



La conferma arriva dalle visite mediche che il 25enne centrocampista norvegese naturalizzato kosovaro svolgerà domani mattina alle ore 8 presso la Clinica Paideia. Berisha è una vecchia conoscenza dei capitolini, avendo eliminato con il Salisburgo la squadra di Inzaghi dai quarti di finale della scorsa edizione di Europa League.



Il suo approdo segue quello di Mattia Sprocati dalla Salernitana e di Riza Durmisi dal Betis Siviglia per il quale, dopo i test sanitari svolti in settimana, manca solo l'ufficialità.