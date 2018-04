Cairo: "Torino d'altri tempi contro l'Inter"

Urbano Cairo esprime tutta la soddisfazione per la prova del suo Torino contro l'Inter. "La squadra era ben messa in campo, molto compatta e aggressiva. Avevamo tanta voglia di vincere la partita davanti al nostro pubblico che meritava un grande successo contro una formazione importante come l’Inter. Tutti hanno fatto molto bene: si è visto un Torino d'altri tempi", le parole del presidente granata a Radio 105.



Interrogato poi sul grande Torino (quello degli anni '40) il numero dei piemontesi risponde così: "Quella squadra è irripetibile. Il calcio di prima era diverso, un calcio più romantico dove c’era meno l’elemento economico che oggi prevale, purtroppo per noi che abbiamo valori economici inferiori rispetto ad altri che ne hanno molto importanti. Se il nostro valore di fatturato è 1, il valore di squadre con le quali competiamo, per esempio la Juventus, è 5-6 volte tanto".



"Che poi - aggiunge Cairo - la Juve fa molto bene in Italia, ma poi sfortunatamente per loro, in Europa fanno fatica. Perchè lì c’è qualcuno che ha fatturati maggiori, per cui la legge del fatturato vale anche per loro".