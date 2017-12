Cairo: "Commissariamento della Figc? Nessuno faccia il primo della classe"

''Secondo me c'è da ripensare tutto lo sport italiano e anche il calcio. Alle Olimpiadi non ci sono stati risultati strepitosi''. Il presidente del Torino Urbano Cairo a Radio anch'io lo sport lancia un messaggio chiaro parlando dell'eventuale commissariamento della Figc.



Il patron granata sembra rivolgersi direttamente al numero 1 del Coni: ''Ho stima di Malagò ma secondo me bisogna rifondare tutto. Vedremo se ci sono le condizioni per commissariare la Figc, la Lega lo è già. Ma qui bisogna capire che non c'è nessuno che può fare il primo della classe''.



Cairo propone quindi la sua ricetta: ''La Serie A deve avere una maggiore voce in capitolo come in Inghilterra e anche in Spagna dove la Liga spagnola ha una percentuale di voti molto maggiore. 'Le cose devono essere cambiate, non andiamo nella direzione giusta. Paesi come il Belgio molto meno popoloso dell'Italia sono ai Mondiali''.



Quando il presidente della Lega di Seria A? ''Oggi prevedo una fumata nera, credo che noi dobbiamo lavorare affinchè questo avvenga entro la metà di dicembre. Non ho nomi da proporre, alcuni sono interessanti ma non li posso dire. Siamo in dirittura d'arrivo e nel giro di pochi giorni questi nomi saranno fatti. Bisogna vedere però le maggioranze per eleggerli''.



Chiusura dedicata al Torino: ''Donnarumma ha fatto un mezzo miracolo ma giusto un pareggio ieri a San Siro. Vedendo il cammino che abbiamo fatto mi aspettavo un paio di punti in più come contro il Verona e con il Chievo".