Cagliari, scelto il progetto Sportium per il nuovo stadio

Il Cagliari ha individuato il candidato per la progettazione definitiva del nuovo stadio: è il consorzio Sportium, preferito agli altri due progetti di Tractebel-Engie con Gau Arena e J+S con One Works. Prima della assegnazione formale dell'incarico, inizia adesso una necessaria fase di approfondimento con il gruppo prescelto volta alla definizione di tutti gli aspetti contrattuali ed operativi.



Sportium raggruppa i soci Progetto CMR, iDeas, B&L Real Estate e Manica Architecture, dello statunitense David Manica, archistar che ha messo la sua firma sui progetti di stadi e arene in tutto il mondo. I tre progetti, selezionati all'interno di 25 proposte, erano stati esposti alla Sardegna Arena, la mostra aveva coinvolto oltre 5.000 persone che hanno poi indicato - anche da casa tramite un questionario online - il modello di stadio preferito.



Il concept di Sportium non solo ha ottenuto i maggiori consensi del pubblico, ma è quello che meglio degli altri ha superato l'analisi rispetto a decine di parametri tecnici e di valutazione di impatto ambientale. È un punto di partenza per la realizzazione del progetto definitivo che sarà completato entro la fine del 2018. Collaboreranno allo sviluppo e al compimento dell'opera gli ingegneri Ginevra Balletto, Alessandro Gosti e Mario Marongiu e l'Università di Cagliari.