Cagliari, Rastelli esonerato: paga le 4 sconfitte consecutive

Salta la prima panchina in Serie A: è quella di Massimo Rastelli, esonerato dal Cagliari dopo due anni e pochi mesi. Il tecnico paga le 4 sconfitte consecutive di cui tre in casa contro Sassuolo, Chievo e Genoa, oltre al tonfo del San Paolo contro il Napoli: in 8 giornate di campionato i sardi hanno ottenuto appena 6 punti grazie ai successi su Crotone e Spal, poi sono entrati in crisi e l'ultimo k.o. è stato fatale all'allenatore con Giulini che ha optato per la svolta.



Comunicato della società: Massimo Rastelli sollevato dall’incarico https://t.co/nqz2V5YPNM pic.twitter.com/oll6mAo1K5 — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) 17 ottobre 2017

I possibili candidati per la sostituzione di Rastelli sono Massimoe Beppecon l'ex tecnico del Pescara leggermente favorito. Tra le ipotesi (al momento lontana) c'è anche quella di Walter. Al momento il Cagliari è al tredicesimo in classifica al pari di Verona, Crotone e Udinese, con appena un punto di vantaggio sulla zona retrocessione.