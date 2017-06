Cagliari, Pisacane: "Sogno un gol a San Siro, del Milan temo Suso"

Un 2016 incredibile per Fabio Pisacane, dal debutto in serie A al premio come miglior giocatore dell'anno per il Guardian. "Un riconoscimento che non mi aspettavo e che mi gratifica moltissimo - le parole del terzino del Cagliari a Premium Sport -. Oltretutto arriva in un momento in cui sono in una società che fa dei miei valori gli stessi suoi principi".



Pisacane ha anche parlato dell'esempio che può regalare ai suoi due figli piccoli: "Quando mi chiederanno cosa ho fatto nel mondo del calcio, più che fargli vedere le mie partite mostrerò questi riconoscimenti per trasmettergli ciò che hanno trasmesso i miei genitori a me. Mi ha fatto piacere che la bandiera dei 4 mori abbia fatto il giro del mondo".



Infine, sulla sfida di domenica contro il Milan: "Ai rossoneri toglierei Suso. Sogno un gol a San Siro, l'anno scorso contro l'Inter in coppa Italia presi il palo, quest'anno con i nerazzurri me l'hanno annullato per fuorigioco. Magari questo campo porta bene e proverò a proiettarmi in attacco".