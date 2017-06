Cagliari, Pisacane imita Bruno Pizzul

La sua storia ha fatto il giro del mondo: la storia di Fabio Pisacane insegna che non bisogna mai mollare. Il terzino del Cagliari ha trovato l'esordio in Serie A, a 30 anni, lo scorso 18 settembre contro l'Atalanta. Un traguardo reso ancora più speciale dalla lotta contro la malattia, che gli aveva colpito il sistema nervoso da ragazzino. Fabio ha lottato e l'ha sconfitta e ora si gode il suo momento magico col Cagliari. Non solo: nei momenti liberi, l'ex Avellino diverte i propri compagni imitando la celebre voce di Bruno Pizzul. Ecco l'ultima l'interpretazione di Pisacane, intervistato in esclusiva da Premium Sport.

PAROLA AL MISTER

Oltre a Pisacane, anche Massimo Rastelli, allenatore dei rossoblu, ha parlato in esclusiva a Premium Sport: "Il presidente Giulini ha detto che vuole vedere qualcosa anche in trasferta? Voglio vederlo anche io, non possiamo pensare di vincere solo in casa per conquistare la salvezza. Dobbiamo purtroppo convivere con infortuni pesanti, dobbiamo cercare sempre nuovi equilibri ma i ragazzi contro il Crotone sono stati bravissimi, in poco tempo hanno sfoderato una prestazione solida, nonostante la delusione per l’infortunio di Joao Pedro. Cambiamenti rispetto allo scorso anno? Abbiamo cercato di mantenere il sistema di gioco e la mentalità sempre propositiva che abbiamo avuto anche nella scorsa stagione. Borrielo da Nazionale? Per essere un giocatore che non ha fatto il ritiro estivo con noi si è presentato in una condizione smagliante e questa è una grande dimostrazione della sua professionalità e delle sue motivazioni. Si è rimesso in gioco, consapevole di venire in una squadra che avrebbe lottato per la salvezza. Scende in campo con grande umiltà, è il primo che si sacrifica per la squadra e in attacco è il nostro punto di riferimento importante per noi".