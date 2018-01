Cagliari-Milan, si gioca nonostante il forte vento

Sono arrivati gli ok di prefetto e arbitro per far disputare Cagliari-Milan, in programma alle 18. Il maestrale soffia a 30 nodi con raffiche che arrivano a 45 ma le autorità preposte hanno dato via libera all'apertura dei cancelli intorno alle 16 mentre Guida, assieme ai capitani delle squadre, ha deciso per far disputare il match dopo un check sul campo.



Superati i problemi di ordine pubblico (lo stadio del Cagliari ha una struttura ‘leggera’) visto che per il prefetto ci sono le garanzie di sicurezza necessarie affinché la partita venga disputata ma anche quelli tecnici: il pallone sembra poter essere gestito dai calciatori senza troppa difficoltà.