Cagliari, Maran sarà il nuovo allenatore

Sarà Rolando Maran, a meno di clamorosi colpi di scena, il nuovo allenatore del Cagliari. Il club ha salutato ufficialmente Diego Lopez che era tornato sulla panchina dei sardi ad ottobre al posto di Rastelli firmando un contratto fino al 2019: la salvezza tribolata raggiunta dai rossoblù ha indotto Giulini alla risoluzione dell'accordo e a trovare un altro tecnico.



L'accordo con Maran è stato ormai trovato nella cena organizzata mercoledì sera tra lo stesso allenatore, patron Giulini il d.s. Carli, per cui si aspetta soltanto l'annuncio: per il 54enne tecnico trentino, pronto a firmare un biennale, si tratterebbe della terza esperienza in Serie A dopo le due stagioni a Catania e le quattro al Chievo tutte concluse con la salvezza. Nell'ultimo campionato, tuttavia, Maran è stato esonerato a tre turni dal termine e sostituito da D'Anna.