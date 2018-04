Cagliari, Lopez: "Non ho avuto il coraggio di andare al funerale di Astori"

Diego Lopez è stato compagno di squadra di Davide Astori oltre ad averlo allenato, un rapporto strettissimo che spiega il malore accusato dall'uruguaiano appena appresa la scomparsa del capitano della Fiorentina.



Il tecnico del Cagliari, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio, ha spiegato le sue sensazioni oltre a motivare la sua assenza al funerale del giocatore: "Non sono riuscito ad andare, non ho avuto il coraggio di andarci. Non sono bravo ad esprimere il mio pensiero, preferisco tenermelo e non aggiungere altro. Abbiamo solo un bel ricordo di Astori che ci porteremo tutti dentro. Diventa difficile parlare di calcio in una settimana così. Un pensiero alla famiglia di Davide".



Quando parla di "settimana così", Lopez include anche il caso Joao Pedro: "Non aggiungo altro rispetto a quanto detto dal club, il nostro primo pensiero è stare vicini al nostro compagno".