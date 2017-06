Cagliari, Kwang Song Han è il primo nordcoreano della storia della Serie A

Un acquisto storico. Attraverso il proprio profilo Twitter il Cagliari ha ufficializzato l'arrivo in rossoblu di Kwang Song Han, che diventa così il primo calciatore nordcoreano a giocare per un club italiano.

Attaccante centrale, ha 18 anni (classe 1998) e verrà inserito nella rosa della Primavera. "Alto 1.78 per 70 chili, Han è un ambidestro dagli ottimi fondamentali: dribbling secco, fiuto del gol e visione di gioco le sue caratteristiche principali – si legge sul comunicato della società sarda - Vincitore del campionato asiatico U16 con la rappresentativa di categoria della Corea del Nord, Han ha partecipato ai Campionati del Mondo U17 impressionando gli osservatori internazionali".

Ex dell'FC Chobyong, Kwang Song Han ha svolto un periodo di prova con il Cagliari dallo scorso 30 gennaio e ha poi convinto la dirigenza rossoblu. Se dovesse fare il proprio esordio in prima squadra, sarebbe il primo nordcoreano a giocare in Serie A (la scorsa stagione, con la maglia della Primavera della Fiorentina, giocò Choe Song Hyok).