Cagliari, Joao Pedro squalificato 4 turni: salta anche Juve e Milan

Quattro giornate di squalifica: ecco la sentenza del giudice sportivo su Joao Pedro. Il trequartista del Cagliari, salvo ricorsi, tornerà il 4 febbraio per lo scontro diretto con la Spal: uno stop forzato che gli consentirà "vacanze prolungate" tutt'altro che volute: rivedrà il campo, di fatto, un mese e mezzo dopo l'ultima partita.



Joao Pedro paga con tre turni di stop per il pestone rifilato a gioco fermo a Chiesa (visto dal Var) durante la sfida con la Fiorentina e con un'ulteriore giornata per il quinto cartellino giallo stagionale (ricevuto per simulazione). Nel comunicato del giudice sportivo si legge che Joao Pedro "ha volontariamente pestato il piede di un calciatore avversario, a giuoco fermo, procurandogli danni fisici". Salterà così le gare con Atalanta, Juventus, Milan e Crotone.