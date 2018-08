Cagliari, Joao Pedro: squalifica confermata, salta tre giornate

Che posto avrà Joao Pedro nel Cagliari della prossima stagione con Rolando Maran? Lo sapremo soltanto a metà settembre perché fino a quel momento il brasiliano non potrà giocare: il Tribunale nazionale antidoping ha confermato la squalifica di 6 mesi inflitta al trequartista che era risultato positivo all'idroclorotiazide dopo le gare contro Sassuolo e Chievo dello scorso febbraio.



Per il club e per il calciatore, in realtà, è una vittoria. Il Tribunale, infatti, ha respinto il ricorso della Procura antidoping che per quella positività aveva chiesto 4 anni di squalifica. Joao Pedro, invece, salterà soltanto le prime tre giornate di campionato contro Empoli, Sassuolo e Atalanta e potrà andare in campo il 16 settembre contro il Milan.