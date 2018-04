Cagliari, Joao Pedro: "Non ho mai preso nulla di illecito"

"Mai preso niente di illecito, non ho niente da temere, spero che questo incubo finisca presto". Sono le parole pronunciate Joao Pedro a due giorni dalla contestazione di doping (è stato trovato positivo idroclorotiazide, un diuretico.



"Sono a disposizione della procura - sottolinea il brasiliano in sala stampa al termine di Cagliari-Lazio - so di non aver fatto niente". La possibile soluzione? "Io mi sono rivolto al mio medico di fiducia brasiliano per prendere degli integratori, ora si tratta di capire in quali integratori è stata trovata la sostanza".



La società si chiama fuori: "Il nostro staff sanitario non era al corrente di questa situazione - spiega il presidente Tommaso Giulini - la società è estranea e crede che Joao sia in buonafede. Siamo qui perché vogliamo chiudere questa situazione e non esprimere altri commenti. Ci attende una settimana molto importante per la partita con il Benevento".