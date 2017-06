Cagliari, Han è in Serie A grazie... al senatore Razzi

Curiosità nella curiosità. Nella giornata di domenica ha fatto il suo esordio nel Cagliari Kwang Song Han, primo nordcoreano a giocare nel nostro campionato. Secondo quanto riferisce la Stampa, il diciottenne deve 'ringraziare' il senatore Antonio Razzi per l'approdo in Serie A. Nello specifico in un viaggio organnizzato in Corea del Nord da Razzi, era presente anche lo scopritore di talenti Alessandro Dominici, responsabile dell'Italian Soccer Management di Perugia.



Il talent scout, che in passato ha portato in Italia Nakata e Ahn, è rimasto impressionato dalle qualità di Han e ha insistito per averlo nel centro di formazione per giovani calciatori del quale è responsabile. Il tutto anche con l'aiuto del governo nordcoreano che da qualche tempo invia in questo centro e a Barcellona (alla Fundaciòn Marcet) i suoi talenti per studiare calcio e poi insegnare in patria quanto appreso.



Il procuratore di Han, Alessandro Stemperini, ha segnalato il giovane al Cagliari: nel periodo di prova l'attaccante (che aveva impressionato con la sua Nazionale ai Mondiali Under 17) ha convinto Rastelli e così la società sarda lo ha tesserato. Ieri l'esordio, reso in qualche modo possibile da Razzi...